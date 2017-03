3on3 Freestyle – Live-Action-Trailer zum Release

Der Entwickler und Publisher von Joycity kündigen an, dass 3on3 Freestyle, ihr schnelles, arcadelastiges half-court Street-Basketball-Game, ab sofort offiziell und mit deutscher Sprachfassung für PlayStation 4 verfügbar ist.

Ezra Choi, Game Producer bei Joycity, erklärt: „Von Beginn an hat mit Ball Up alles gepasst. Als Firmen teilen wir dieselben Werte und sie haben eine großartige Rolle dabei gespielt, uns bei der Entwicklung zu helfen – angefangen beim Stil, der Musik, den Charakteren, etc. Für den Launch-Trailer haben wir die Spieler Grayson “The Professor” Boucher, Guy Dupuy a.k.a “Easy J” und Chris Staples in unser Studio eingeladen, ihre Parts zu spielen. Sogar noch spannender ist, dass wir bald bekanntgeben werden, welche Spieler einen Auftritt im Spiel haben werden!”