2K kündigt herunterladbare Inhalte, Season Pass und Digital Deluxe Editions für WWE 2K17 an

2K gab Details zu den herunterladbaren Inhalten, dem Season Pass und den Digital Deluxe Editions für WWE 2K17 bekannt, dem kommenden Titel der führenden WWE-Videospielreihe. Die herunterladbaren Inhalte werden spielbare Charaktere von WWE, NXT, WCW und WCCW, ein spielbares Match-Showcase basierend auf der WWE Hall of Fame Class of 2016, eine Vielzahl neuer Moves und Zugang zu freischaltbaren Inhalten und Spielerfortschritt-Funktionen umfassen. Die einzelnen Inhaltspakete werden ab dem Spätjahr 2016 bis ins Frühjahr 2017 für die PlayStation 4 und PlayStation 3 Computer-Entertainment-Systeme sowie für Xbox One und Xbox 360 veröffentlicht.

„WWE 2K17 feiert mit einem riesigen und vielfältigen Angebot an herunterladbaren Inhalten die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der WWE und bietet spielbare Charaktere von WWE, NXT, WCW und WWE, matchbasierte Inhalte zur WWE Hall of Fame Class of 2016 und jede Menge neuer Moves im Spiel“, so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. „Mit dem authentischen Simulations-Gameplay, einem umfangreichen spielbaren Roster und beliebten Features wie dem Meine KARRIERE-Modus und dem Inhaltseditor ist WWE 2K17 auch dieses Jahr wieder ein spektakuläres und günstiges WWE-Erlebnis, das keine Wünsche offen lässt.“

Über die herunterladbaren Inhalte von WWE 2K17*

Die herunterladbaren Inhalte von WWE 2K17 werden voraussichtlich die folgenden Elemente enthalten und über das PlayStationNetwork für PlayStation 4 und PlayStation 3 sowie über das Xbox Live Online-Entertainment-Netzwerk von Microsoft für Xbox One und Xbox 360 erhältlich sein

Beschleuniger

Spieler erhalten sofortigen Zugriff auf alle mit der virtuellen Spielwährung erhältlichen Inhalte im Spiel (ausgenommen herunterladbare Inhalte).

Änderung des Gesamtrangs und der Eigenschaftsstufen bei allen spielbaren Charakteren möglich

Der Beschleuniger wird zur unverbindlichen Preisempfehlung von 4,99 € erhältlich sein.

Zukunftsstars-Pack

Spielbare WWE- und NXT-Superstars: Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley und Tye Dillinger

Das Zukunftsstars-Pack wird zur unverbindlichen Preisempfehlung von 8,99 € erhältlich sein.

Hall of Fame-Showcase

Spielbare Matches: Cactus Jack und Diamond Dallas Page vs. The Fabulous Freebirds (Jimmy Garvin und Michael „PS“ Hayes) (WCW Saturday Night 1992) The Fabulous Freebirds (Buddy Roberts und Michael „PS“ Hayes) vs. Kerry und Kevin Von Erich (WCCW 1986) Ivory vs. Jacqueline (SmackDown 2000) Sting (goldschwarze Hosen) vs. Ric Flair (Clash of Champions 1988) Sting (n.W.o. Wolfpac-Ringkleidung) vs. Bret Hart (WCW Halloween Havoc 1998) Papa Shango vs. The Godfather (Dream Match) Big Boss Man (mit Albert) vs. The Big Show (Armageddon 1999)

Das Hall of Fame-Showcase wird zur unverbindlichen Preisempfehlung von 9,99 € erhältlich sein.

Legenden-Pack

Spielbare WWE-Legenden: Brutus „The Barber“ Beefcake, Eddie Guerrero, Greg „The Hammer“ Valentine, Sycho Sid und Tatanka

Das Legenden-Pack wird zur unverbindlichen Preisempfehlung von 8,99 € erhältlich sein.

Mein Spieler-KickStart (nur auf PS4™ und Xbox One)

Die Spieler können die Werte und Eigenschaften ihrer erstellten Superstars im Meine KARRIERE-Modus sofort verbessern.

Spieler können die gesamte Kleidung freischalten, die Eigenschaften in Meine KARRIERE verbessert.

Der Mein Spieler-KickStart wird zur unverbindlichen Preisempfehlung von 9,99 € erhältlich sein.

Neue Moves-Pack

Enthält eine Vielzahl neuer Moves, darunter der Swingout Neckbreaker (bekannt durch den aktuellen WWE Raw Women’s Champion Charlotte), der Elbro Drop (bekannt durch WWE-Superstar Zack Ryder); der Face Wash Combo (bekannt durch NXT-Superstar Samoa Joe) und der TJP Clutch (bekannt durch den aktuellen WWE Cruiserweight Champion T.J. Perkins)

Das Neue Moves-Pack wird zur unverbindlichen Preisempfehlung von 3,99 € erhältlich sein.

NXT Enhancement-Pack (nur PS4™ und Xbox One)

Spielbare NXT-Superstars: Apollo Crews, Nia Jax und Shinsuke Nakamura

50 Prozent mehr Punkte bei NXT in Meine KARRIERE

Das NXT Enhancement-Pack wird zur unverbindlichen Preisempfehlung von 9,99 € erhältlich sein.

NXT Legacy-Pack (nur PS3™ und Xbox 360)

Spielbare NXT-Superstars: Apollo Crews, Nia Jax und Shinsuke Nakamura

Das NXT Legacy-Pack wird zur unverbindlichen Preisempfehlung von 4,99 € erhältlich sein.

Über den WWE 2K17 Season Pass

Spieler können mit dem Season Pass nahezu die gesamten herunterladbaren Inhalte für WWE 2K17 zu einem vergünstigten Preis erwerben. Zur unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 € erhalten die Spieler die folgenden Artikel, sobald sie verfügbar sind:

Beschleuniger

Zukunftsstars-Pack

Hall of Fame-Showcase

Legenden-Pack

Neue Moves-Pack

Über die WWE 2K17 Digital Deluxe Editions

2K kündigte außerdem die Digital Deluxe Editions für WWE 2K17 an, die über das PlayStation™Network und Xbox Live erhältlich sein werden und sich folgendermaßen zusammensetzen:

PS4 und Xbox One – ab sofort vorbestellbar: Spiel WWE 2K17 WWE 2K17 Season Pass WWE 2K17 Mein Spieler-KickStart WWE 2K16 Mein Spieler-KickStart (sofort ab Vorbestellung verfügbar) Goldberg-Pack (Zugang zu zwei spielbaren Bill Goldberg-Charakteren sowie den Arenen von WCW Monday Nitro und Halloween Havoc) Design (nur PS4™, sofort ab Vorbestellung verfügbar)

PS3 – verfügbar ab 11. Oktober 2016: Spiel WWE 2K17 WWE 2K17 Season Pass NXT Legacy-Pack



*Konto für PlayStation™Network oder Xbox Live sowie Internetverbindung vorausgesetzt. Exemplar von WWE 2K17 zum Spielen erforderlich.

WWE 2K17, das gemeinsam von Yuke’s und dem 2K-Studio Visual Concepts entwickelt wird, hat die Altersempfehlung ab 16 Jahren von der USK erhalten. Das Spiel soll am 11. Oktober 2016 weltweit für PlayStation 4 und PlayStation 3, Xbox One und Xbox 360 erscheinen. Vorbesteller von WWE 2K17 bei einem teilnehmenden Händler erhalten am Tag der Veröffentlichung ohne zusätzliche Kosten zwei spielbare Goldberg-Charaktere sowie spielbare Arenen von WCW Monday Nitro und Halloween Havoc. Weitere Informationen zu WWE 2K17 und 2K gibt es auf wwe.2k.com, als Fan auf Facebook, über den Hashtag #WWE2K17 auf Twitter und Instagram sowie in unserem YouTube-Kanal.