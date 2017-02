2Dark – Release-Termin bekanntgegeben

Bei 2Dark handelt es sich um das neue Projekt von Frédérick Raynal. Frédé- Wer? Raynal ist der Schöpfer von Alone in the Dark und gilt als einer der Pioniere des Horror- und Survival-Genres. 2Dark ist ein Stealth-Adventure, das unentdecktes Vorgehen mit Krimi- und Horror-Elementen verknüpft. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Smith, einem Ex-Cop. Dieser will die Entführung seiner Kinder aufklären und wird währenddessen auf einigr Proben gestellt. So muss man sich unter anderem vor Mördern verstecken.

Artbook gefällig?

Das mysteriöse Krimi-Spiel soll am 17. März für die Xbox One, die Playstation 4 und den PC erscheinen. Neben der Standard-Edition wird außerdem eine Limited Edition erscheinen. Diese wird neben dem Spiel auch den Soundtrack, ein Steelbook und das Artbook „The Art of 2Dark“ enthalten.