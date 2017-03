2Dark – Horror-Adventure ab heute als Download verfügbar

Bigben Interactive und Entwickler Gloomywood haben den Launch-Trailer zu 2Dark enthüllt. 2Dark ist ab heute als Download und ab dem 17. März als physische Limited Edition für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

In 2Dark lauert überall die Gefahr! Jeder Schatten birgt eine Bedrohung und die Nachforschungen der Spieler lüften langsam den blutigen Schleier, unter dem sich ein grauenhafter Albtraum verbirgt. Sie dürfen nichts dem Zufall überlassen, während sie durch die Verstecke geisteskranker Mörder schleichen, von denen einer schlimmer ist als der andere… So erforschen sie die Grenzen des Wahnsinns und untersuche jeden Winkel, um alle Kinder zu retten!

2Dark ist das neue Werk von Frédérick Raynal, Schöpfer von Alone in the Dark® und Pionier des Survival Horror-Genres. Es bietet Schleich-Action mit packendem Gameplay und fordert die Kombinationsgabe der Spieler aufs Äußerste. Sie müssen Nerven aus Stahl beweisen, wenn sie die unterschiedlichen Level in 2Dark mit all ihren Details meistern wollen, und stets auf der Hut sein, um die zahlreichen Fallen und die Begegnungen mit ihren Schöpfern zu überleben. Vor allem aber müssen sie die Kinder retten!



Die physische Limited Edition von 2Dark ist ab dem 17. März zum Preis von €39,99 für PlayStation 4 und PC, sowie zum Preis von €34,99 für Xbox One erhältlich. Diese beinhaltet neben der 2Dark Game-Disc zusätzlich den überarbeiteten Soundtrack und ein Steel Book. Das exklusive Artbook – „The Art of 2Dark“ – ist zudem in der PlayStation 4- und PC- Version zu finden.

Die digitalen Fassungen von 2Dark sind ab heute zum Preis von €29,99 für PlayStation 4 und Xbox One, sowie zum Preis von €24,99 für PC erhältlich.