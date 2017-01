10 Androidspiele, auf die wir uns 2017 freuen

Das neue Jahr ist endlich da und es bringt Vorfreude und Erwartung auf die kommenden Spieleveröffentlichungen für Android mit sich. Wir haben uns angesehen, welche Spiele in den nächsten 12 Monaten veröffentlicht werden und die Top 10 der Spiele aufgelistet, auf die ihr euch 2017 freuen solltet.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: A Telltale Game Series

Dem Spieleentwickler Telltale Games gelang mit dem Walking Dead Spiel, in dem Spieler ihre eigenen Storylines im Walking Dead Universum durchleben können, einen riesen Hit. Nun stehen sie kurz davor, eine fünfteilige Guardians of the Galaxy-Spielereihe im selben Format zu veröffentlichen. Das Spiel wird zeitgleich mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 erhältlich sein, der im Mai 2017 erscheint und in dem Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista, und Vin Diesel in den Hauptrollen zu sehen sein werden. Marvel hat auch an dem Spiel mitgearbeitet, also wird es wohl einer der Hits des Jahres werden.

Super Mario Run

Das erste mobile Super Mario Spiel war nur eine Frage der Zeit und jetzt ist es, dank Nintendo, endlich soweit. Spieler werden sich im Pilzkönigreich wiederfinden, wo Mario versucht, etliche knifflige Hindernisse zu überwinden, um Prinzessin Peach ein weiteres Mal zu retten. Obwohl es sich hier um eine Neuveröffentlichung handelt, ist es die Wiederkehr eines Retrospiels auf modernen Plattformen. Mario hält, was er verspricht, und so wird dieses Spiel für Furore sorgen.

Transformers: Forged To Fight

Transformers war früher eine sehr beliebte Zeichentrickserie, aber die Realverfilmungen spalten die Gemüter. Auf die Entscheidung von Kabam, ein mobiles Spiel, das auf dem Franchise basiert, zu veröffentlichen, wurde schon lange erwartet, aber wird es bei den Spielern ankommen? In diesem Action-RPG können Spieler mit Optimus Prime, Megatron oder etlichen anderen Autobots oder Decepticons eine ansprechende Handlung durchspielen. Das könnte den einen oder anderen überraschen.

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Konami ist einer der größten Spieleentwickler der Welt, deshalb wird über dieses Spiel viel gesprochen. Spieler betreten die Welt des Kartenspiels Yu-Gi-Oh!, wo sie aus über 700 authentischen Karten des Yu-Gi-Oh! Franchise den ultimativen Kartensatz sammeln müssen. Spieler wählen dann die Karten aus, mit denen sie gegen andere Sammler in mehreren Duellen antreten wollen. Es könnte heiß hergehen!

The Bunker

Ist man auf der Suche, nach einem etwas düstereren Spiel, dann könnte The Bunker genau das richtige sein. Die Spieler landen in einer Welt, wo sie sich nach einem nuklearen Armageddon bereits seit 30 Jahren in einem Bunker verstecken. Das Ziel des Spiels ist es, Hinweisen nachzugehen und Aufgaben zu lösen, um einen Weg zu finden, dem Bunker zu entkommen. Das Spiel wurde von Splendly Games entwickelt, stammt von Autor von The Witcher und wird in der englischen Version von Hobbit-Star Adam Brown und Sarah Greene aus Penny Dreadful gesprochen.

Immortal Romance Mobile Slot

Immortal Romance ist eines von Microgamings besten Spielautomatenspiele. Das Spiel mit 5 Walzen und 243 Gewinn-Möglichkeiten ist seit langer Zeit ein beliebtes Onlinecasino, und nun erreicht es endlich den Mobile Gaming-Bereich. Das dunkle Design erschafft eine Intensivität und eine düstere Stimmung, aber das Gameplay ist fantastisch und es wird einen großen Einfluss auf mobile Casinospiele haben. Es ist kein Wunder, dass bekannte Casinospiele wie Immortal Romance und Pokerspiele zunehmend auf den mobilen Markt drängen und mobile Casinospiele auf der ganzen Welt immer populärer und beliebter werden.

Tokyo Ghoul: Dark War

GameSamba hat vermutlich den Überraschungshit des Jahres geliefert, in dem sie sich dieses Spiels annahmen, das auf der beliebten Animeserie Tokyo Ghoul basiert. Spieler werden in ein fiktives Tokio mitgenommen, wo zombieartige Guhle die Stadt beherrschen und sich von menschlichem Fleisch ernähren. Einzig und alleine die Commission of Counter Ghoul (CCG), die Kommission gegen Guhle, kann sie aufhalten. Das sollte man unbedingt im Auge behalten.

Planet of Heroes

Auf dieses Strategiespiel werden sich MOBA-Fans freuen. Eine komplexe Handlung führt dazu, dass der neugegründete Orden der Helden in der Kampfarena auf dem Ritualplaneten gegeneinander antreten, um das zerstörerische Monster The Devourer zu befriedigen. Spieler können in diesem dynamischen Spiel als Soldaten, Rebellen, Dichter, Kriminelle, oder Wissenschaftler kämpfen.

Bethesda Pinball

Jeder spielt gerne Pinball und glücklicherweise haben wir eines, das auch Mainstreamgamer anspricht. Spieleentwickler Zen Studios hat das Beste genommen, das Bethesda Softworks zu bieten hat, und es zu einem Pinballspiel verarbeitet. Spiele wie etwa Doom, Fallout und The Elder Scrolls V: Skyrim sind die Inspiration für die Pinballmaschienen. Ein Schmankerl für Fans der Bethesdaspiele.

Titanfall Frontline

In der Reihe der beliebten Titanfall-Serie wird nun das erste mobile Spiel veröffentlicht. Dieses strategische Kartenspiel wird bei den Fans des Franchises sicher sofort ein Hit sein. Spieler nehmen die Rolle des Commanders ein und müssen gegen andere Spieler kämpfen. Es können Piloten, Titans und Burn Cards gesammelt werden, um damit Milizeinheiten für die Schlacht zusammenzustellen.